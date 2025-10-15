Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ο Τραμπ υπογράφει διάταγμα για να καταβληθούν οι μισθοί στο στρατιωτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια του shutdown

Έδωσε εντολή στον Πιτ Χέγκσεθ να εξασφαλίσει την κανονική καταβολή μισθών και επιδομάτων για το ενεργό στρατιωτικό προσωπικό

Ο Τραμπ υπογράφει διάταγμα για να καταβληθούν οι μισθοί στο στρατιωτικό προσωπικό κατά τη διάρκεια του shutdown
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα διάταγμα δίνοντας οδηγίες στον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ να διασφαλίσει ότι το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ θα λάβει τον μισθό του στις 15 Οκτωβρίου παρά το συνεχιζόμενο shutdown (σ.σ. την αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος. 

Ο Τραμπ έδωσε οδηγίες στον Χέγκσεθ “να χρησιμοποιήσει για τον σκοπό της μισθοδοσίας και των επιδομάτων οποιαδήποτε κεφάλαια έχουν διατεθεί από το Κογκρέσο και παραμένουν διαθέσιμα για τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2026 ώστε να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη καταβολή μισθών και στρατιωτικών επιδομάτων για το ενεργό στρατιωτικό προσωπικό”, σύμφωνα με το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος που κοινοποίησε ο Λευκός Οίκος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

