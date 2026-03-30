Ντουμπάι: Προχωράει σε οικονομική ενίσχυση ύψους 272 εκατομμυρίων δολαρίων στον επιχειρηματικό τομέα

Το Ντουμπάι ενέκρινε μέτρα οικονομικής διευκόλυνσης αξίας 1 δισεκατομμυρίου ντιρχάμ (272 εκατομμύρια δολάρια) την Δευτέρα 30/3.

Συγκεκριμένα, αυτό το ποσό θα δοθεί για την υποστήριξη του επιχειρηματικού τομέα, με την εφαρμογή του να αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Απριλίου για περίοδο τριών έως έξι μηνών, σύμφωνα με ανάρτηση του πρίγκιπα διάδοχου του Ντουμπάι στο X τη Δευτέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Today, I chaired a meeting of The Executive Council, where we approved an AED 1 billion support package for Dubai’s business sector, to be rolled out from 1 April over the next three to six months. The measures are designed to strengthen the economy's resilience, readiness and… pic.twitter.com/ZBKYGBGppA— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 30, 2026

Τα μέτρα στήριξης στοχεύουν στην ενίσχυση της ευελιξίας της οικονομίας του εμιράτου, στην ενίσχυση της ετοιμότητας και στη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και τις οικογένειες να διαχειριστούν τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.