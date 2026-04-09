Ντόναλντ Τραμπ: «Καμπανάκι» από την ανιψιά του – Εμφανίζει σημάδια Αλτσχάιμερ που μοιάζουν με του πατέρα του

Την ώρα που η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δοκιμάζεται και ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη με κλιμάκωση σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας, νέα συζήτηση προκαλούν δηλώσεις της ανιψιάς του για την κατάσταση της υγείας του.

Η Μαίρη Τραμπ, κλινική ψυχολόγος και κόρη του εκλιπόντος Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, εξέφρασε δημόσια την ανησυχία της για αλλαγές που, όπως υποστηρίζει, παρατηρεί στη συμπεριφορά του προέδρου.

Σε συνέντευξή της στο New York Magazine, σημείωσε ότι εντοπίζει στοιχεία που της θυμίζουν τα πρώτα στάδια άνοιας που είχε εμφανίσει ο παππούς της, Φρεντ Τραμπ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Όπως ανέφερε, κατά την εκτίμησή της, υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες ο πρόεδρος φαίνεται να αποπροσανατολίζεται χρονικά και χωρικά, ενώ περιέγραψε και χαρακτηριστικές εκφράσεις στο βλέμμα του που της προκαλούν ανησυχία.

Μιλώντας και σε podcast του The Daily Beast, η Μαίρη Τραμπ υποστήριξε ότι ορισμένες αντιδράσεις και εκφράσεις του προέδρου της θυμίζουν έντονα τον παππού της. Επισήμανε, επίσης, ενδείξεις που κατά την ίδια παραπέμπουν σε εξασθένηση της βραχυπρόθεσμης μνήμης και μειωμένο έλεγχο παρορμήσεων, προσθέτοντας ότι ιστορικό άνοιας υπάρχει και σε άλλα μέλη της οικογένειας.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις, αναφερόμενος στην υγεία του πατέρα του και υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα, τονίζοντας ότι δεν τον απασχολεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Παρά τη δημόσια αντιπαράθεση, ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ ή άλλων μορφών άνοιας δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως ή με βάση δημόσιες εμφανίσεις.

Όπως τονίζουν, απαιτείται ολοκληρωμένη κλινική αξιολόγηση, καθώς παρόμοια συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με πολλούς διαφορετικούς παράγοντες και όχι απαραίτητα με νευροεκφυλιστική νόσο.