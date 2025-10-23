Νικολά Σαρκοζί: Τρεις κρατούμενοι τον απείλησαν στη φυλακή – “Θα εκδικηθούμε τον Καντάφι, δώσε πίσω τα δισεκατομμύρια” (βίντεο)

Τρεις κρατούμενοι στη φυλακή του Παρισιού Λα Σαντέ ανακρίθηκαν από την αστυνομία γιατί φέρονται να απείλησαν τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος μπήκε στη φυλακή πριν από λίγες ημέρες, μετέδωσαν χθες, Τετάρτη, γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρεται να τους εμφανίζει να τον απειλούν και να τον προπηλακίζουν κατά την είσοδό του στη φυλακή, μετέδωσαν αρκετά γαλλικά δίκτυα επικαλούμενα το γραφείο του εισαγγελέα.

Το οπτικό υλικό φέρεται ότι ελήφθη από κρατούμενο. Στο βίντεο, ένας κρατούμενος ακούγεται να φωνάζει:

"Θα εκδικηθούμε τον Καντάφι, τα ξέρουμε όλα, Σάρκο! Δώσε πίσω τα δισεκατομμύρια δολάρια!". Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα μέσα στη φυλακή.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο εισαγγελέας ξεκίνησε έρευνα για απειλές κατά της ζωής. Επίσης πραγματοποιήθηκε έρευνα στη διάρκεια της οποίας κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 70χρονος Σαρκοζί ξεκίνησε να εκτίει την πενταετή ποινή φυλάκισης που του έχει επιβληθεί μετά την καταδίκη για την υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος κρατείται σε μια απομονωμένη και ειδικά προστατευόμενη πτέρυγα της φυλακής. Δεν απολαμβάνει ειδική μεταχείριση και έχει καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Υπουργός Εσωτερικών: Δέχτηκε απειλές, δύο αξιωματούχοι ασφαλείας στο κελί του

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος είναι από την περασμένη Τρίτη, φυλακισμένος στη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, συνοδεύεται από δύο αξιωματικούς ασφαλείας «λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του», εξήγησε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο πρώην αρχηγός του κράτους έχει στη διάθεσή του «ένα απόσπασμα προστασίας λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του» και «αυτό το απόσπασμα διατηρήθηκε στη φυλακή», δήλωσε ο Λοράν Νουνιές στο ενημερωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Cnews και στον ραδιοσταθμό Europe 1.

Δύο αξιωματικοί ασφαλείας εγκαταστάθηκαν στο κελί που βρίσκεται δίπλα σε αυτό του 70χρονου Νικολά Σαρκοζί.

«Είναι μια απόφαση που έχει στόχο να διασφαλισθεί η ασφάλειά του», πρόσθεσε ο Νουνιές «επιπλέον, προφανώς, όλων αυτών που εφαρμόζονται από τη διοίκηση των φυλακών». Το απόσπασμα αυτό θα παραμείνει στη θέση του «για όσο χρόνο το θεωρήσουμε χρήσιμο», διαβεβαίωσε ο υπουργός.

Ποτέ στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε κοιμηθεί στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους.

Ο Νικολά Σαρκοζί είναι «προφανώς ένας πολίτης όπως οι άλλοι, όμως υπάρχουν απειλές λίγο πιο σημαντικές» εναντίον του ως πρώην προέδρου της Δημοκρατίας, εξήγησε ο Νουνιές, εξηγώντας ότι η μεταφορά του πρώην προέδρου από την κατοικία του, στο δυτικό Παρίσι, «προς τη Λα Σαντέ», στο νότιο Παρίσι, «έγινε με συνοδεία ώστε να αποφευχθεί να ακολουθήσει την οχηματοπομπή πλήθος από μοτοσυκλετιστές, δημοσιογράφους…».