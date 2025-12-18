Νικ Ράινερ: Βίντεο από την στιγμή της σύλληψης του σε βενζινάδικο

Σε ένα βενζινάδικο ψώνιζε την ώρα της σύλληψης του ο Νικ Ράινερ, γιος του Ρομπ Ράινερ ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία του γνωστού σκηνοθέτη και της συζύγου του.

Ο μικρότερος γιος του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ συνελήφθη για την δολοφονία του πατέρα του δύο ημέρες αφότου βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες

Ο 32χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ενώ είχε προηγηθεί έντονος καβγάς με τον πατέρα του το Σάββατο, σε χριστουγεννιάτικο πάρτι στο σπίτι του Κόναν Ο’Μπράιεν. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία και κρατείται χωρίς δυνατότητα άμεσης αποφυλάκισης. Είναι αντιμέτωπος ακόμα και με θανατική ποινή.

Το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του δημοσιεύθηκε πριν λίγες ώρες από το NBC Los Angeles, και δείχνει τον Νικ Ράινερ να βλέπει τέσσερα θηριώδη οχήματα της αστυνομίας να τον πλησιάζουν γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Περπατούσε σε έναν δρόμο, περίπου 24 χιλιόμετρα από το σπίτι των γονιών του.

Φαίνεται σχεδόν ατάραχος και χωρίς να αντιδράσει βάζει τα χέρια του πάνω από το κεφάλι του, ντυμένος με ένα μαύρο παντελόνι, μια πράσινη ζακέτα, ένα καπέλο και ένα κόκκινο σακίδιο.

Το βίντεο τον δείχνει λίγα λεπτά νωρίτερα να περιφέρεται στο κατάστημα ενός βενζινάδικου, πριν μπει στην ουρά κρατώντας ένα μπουκάλι.

Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Μισέλ, εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Και οι δύο έφεραν τραύματα στον λαιμό, στοιχεία που παραπέμπουν σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενα. Τα θύματα εντόπισε μία από τις κόρες τους.