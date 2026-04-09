Νετανιάχου: Να αρχίσουμε αμέσως ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο

Το Ισραήλ θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Λόγω των επανειλημμένων εκκλήσεων του Λιβάνου για έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ», είπε αρχικά ο Νετανιάχου «έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνομιλίες «θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εδραίωση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».

Ο Νετανιάχου είπε ότι το Ισραήλ «εκτιμά την έκκληση που έκανε σήμερα ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για αποστρατιωτικοποίηση της Βηρυτού».

NBC News: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μειώσει τις ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες να μειώσει τις ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο για να διασφαλιστεί η επιτυχία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ και το Ισραήλ έχουν δηλώσει και οι δύο ότι ο Λίβανος δεν καλύπτεται από την εκεχειρία, το Ισραήλ συμφώνησε «να είναι ένας χρήσιμος εταίρος», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η τηλεφωνική κλήση πραγματοποιήθηκε αφότου ο Νετανιάχου δήλωσε δημόσια την Τετάρτη ότι θα συνεχίσει να επιτίθεται με δύναμη στον Λίβανο, δήλωσε ο αξιωματούχος. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει να απαντήσουν σε επιθέσεις και να τερματίσουν την εκεχειρία. Ένας εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.