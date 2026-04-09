Νετανιάχου: «Δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο – Συνεχίζουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ»

Το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στη Χεζμπολάχ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση του γραφείου του ότι το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει σύντομα απευθείας συνομιλίες με τον Λίβανο.

«Δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο», είπε ο Νετανιάχου. «Συνεχίζουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ με μεγάλη δύναμη και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκαταστήσουμε την ασφάλειά σας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα σημαντικά μας επιτεύγματα τόσο στο Ιράν όσο και ενάντια στον άξονα του κακού έχουν επιφέρει μια ιστορική αλλαγή στη θέση του Ισραήλ στην περιοχή», συνεχίζει. «Έχουν επίσης οδηγήσει σε αλλαγές στις σχέσεις μας με χώρες με τις οποίες δεν είχαμε σχέσεις πριν».

Παράλληλα, τόνισε ότι οι άμεσες συνομιλίες με τον Λίβανο θα έχουν δύο στόχους – τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και μια «ιστορική και βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου».