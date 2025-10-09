Αξίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης; Ψήφισε Εδώ
Μπενιαμίν Νετανιάχου: Συναντήθηκε με Γουίτκοφ και Κούσνερ – Συμμετείχαν στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου

Οι Ντέρμερ, Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στο Ισραήλ αμέσως μετά τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και τον γαμπρό του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, στην Ιερουσαλήμ, προτού οι δύο προσκεκλημένοι συμμετάσχουν στην ολομέλεια του υπουργικού συμβουλίου, όπου οι υπουργοί πρόκειται να ψηφίσουν για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων από τη Γάζα με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους. Πρόκειται για την πρώτη φάση της πρότασης των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ. Μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συμμετείχαν στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με το γραφείο ενός από τους παρόντες υπουργούς στους Times of Israel.

Οι Ντέρμερ, Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στο Ισραήλ αμέσως μετά τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση στην Αίγυπτο χθες.

