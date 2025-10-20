«Μην κάνεις κάτι που θα βάλει σε κίνδυνο την εκεχειρία του Τραμπ στη Γάζα» – Το μήνυμα Γουίτκοφ και Κούσνερ στον Νετανιάχου

Συνάντηση με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ για την εκεχειρία στη Γάζα είχε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα 20/10.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Channel 12 οι απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, προέτρεψαν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συναντήσεις σήμερα να μην προβεί σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την πρώτη φάση του σχεδίου εκεχειρίας του Τραμπ στη Γάζα.

Οι δυο τους συναντήθηκαν επίσης με ανώτερους αξιωματούχους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων για να επαληθεύσουν την πρόοδο της συμφωνίας, αναφέρει το δημοσίευμα.

«Μην ενεργείτε με τρόπο που θα έθετε σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε να κάνουμε τα πάντα για να φτάσουμε στη δεύτερη φάση», φέρεται να είπαν οι απεσταλμένοι στον Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ενώ η «αυτοάμυνα» είναι αποδεκτή, το «να διακινδυνεύσουμε την κατάπαυση του πυρός» δεν είναι.

Ο Νετανιάχου και ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στη συνάντηση, μετέδωσαν ότι το Ισραήλ παραμένει προσηλωμένο στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός και αναμένει από τη Χαμάς να τηρήσει το δικό της μέρος της συμφωνίας, προσθέτει το εβραϊκό δίκτυο.

Σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό, οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ συναντήθηκαν επίσης σήμερα με δύο υποστράτηγους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αναφέρει το Channel 12. Σύμφωνα με το δίκτυο, συναντήθηκαν με τον επικεφαλής της Τεχνολογικής Διεύθυνσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και τον επικεφαλής των Στρατιωτικών Πληροφοριών για να αξιολογήσουν τις προσπάθειες του Ισραήλ να προωθήσει το πλαίσιο του Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες συζήτησαν «ολόκληρο τον μηχανισμό για την αποσυναρμολόγηση και την αποστρατιωτικοποίηση της μεταπολεμικής Γάζας» και «κατέστησαν σαφές ότι θέλουν να διασφαλίσουν ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κάνουν όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης της συμφωνίας», σύμφωνα με την έκθεση.