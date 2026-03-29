Μέση Ανατολή: Σειρήνες στο Μπαχρέιν – Αναφορές για ισχυρή έκρηξη στη Βαγδάτη

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει για μια ακόμη μέρα να φλέγεται, με πολλές χώρες να είναι σε συναγερμό για επιθέσεις από την πλευρά του Ιράν.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής 29/3 ήχησαν σειρήνες συναγερμό στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να «παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος».

The siren has been sounded. Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place.— Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 29, 2026

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Al Jazeera τόνισαν ότι ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη στη Βαγδάτη.