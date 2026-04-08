Λίβανος: Το εύρος των σφαγών είναι “φρικιαστικό”, δηλώνει ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Το εύρος των σφαγών κατά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο σήμερα είναι “φρικιαστικό”, δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει να τεθεί τέλος στον “εφιάλτη”.

“Το εύρος των σφαγών και των καταστροφών στον Λίβανο σήμερα είναι πολύ απλά φρικιαστικό”, δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωση.

“Εάν τέτοιο αιματοκύλισμα μέσα σε λίγες ώρες μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν ξεπερνά τη φαντασία. Ασκεί τεράστια πίεση για μια εύθραυστη ειρήνη, που χρειάζεται απεγνωσμένα για τους άμαχους πληθυσμούς”.