Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Στους 357 οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Λίβανος: Στους 357 οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ
EPA
DEBATER NEWSROOM

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δημοσίευσε έναν ενημερωμένο απολογισμό των νεκρών από τις επιθέσεις του Ισραήλ την Τετάρτη, οι οποίες ήταν οι σφοδρότερες των τελευταίων ετών , λέγοντας ότι ο αριθμός έχει πλέον φτάσει τους 357.

«Αυτός ο αριθμός παραμένει μη οριστικός λόγω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων απομάκρυνσης ερειπίων και της παρουσίας πολύ μεγάλου αριθμού λειψάνων, κάτι που απαιτεί χρόνο για να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις DNA και να επιβεβαιωθούν οι ταυτότητες των θυμάτων», ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, επικαλούμενο το Υπουργείο Υγείας.

Αυτά τα θύματα ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από τότε που το Ισραήλ ενέτεινε τις επιθέσεις του στον Λίβανο στις 2 Μαρτίου σε 1.953, ενώ άλλοι 6.303 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ειδήσεις σήμερα
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
