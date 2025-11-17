Καλιφόρνια: Ληστές τράπηκαν σε φυγή όταν ιδιοκτήτης κοσμηματοπωλείου άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος του (βίντεο)

Χωρίς τον καταστηματάρχη λογάριασαν ληστές στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ που μπήκαν σε κοσμηματοπωλείο με στόχο να “αδειάσουν” το κατάστημα.

Το βίντεο ασφαλείας έδειξε τον ελ λόγω ιδιοκτήτη να πυροβολεί εναντίον μιας ομάδας μασκοφόρων ληστών και να τους κυνηγά έξω από το κατάστημά του, όμως οι δράστες είχαν προλάβει να αρπάξουν κοσμήματα αξίας 170.000 δολαρίων, αναφέρει το NY Post.

Οι ληστές έσπασαν τις γυάλινες προθήκες για να αρπάξουν τα κοσμήματα σε ένα «μεθοδικό» σχέδιο, όπως αναφέρουν οι αρχές. Στο βίντεο φαίνεται ένας υπάλληλος του καταστήματος να σπρώχνει έναν από τους ληστές πίσω από τον πάγκο, με αποτέλεσμα να του πέσει το παντελόνι. Video shows jewelry shop owner firing back at robbers https://t.co/vIN19r5Le6 pic.twitter.com/iuxxxdfwnR— New York Post (@nypost) November 16, 2025

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης εμφανίζεται με ένα όπλο και αρχίζει να πυροβολεί προς την ομάδα των μασκοφόρων, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή. Η δράση δεν σταμάτησε εκεί καθώς όπως κατέγραψε κάμερα έξω από το κατάστημα, ο ιδιοκτήτης συνέχισε να τους κυνηγάει και να τους πυροβολεί.

Μάλιστα, ένας από τους δράστες τραυματίστηκε την ώρα που έτρεχε πανικόβλητος για να αποφύγει τις βολές.