Ιταλία: Τραγωδία ανοικτά της Λαμπεντούζα με ανατροπή πλεούμενου που μετέφερε μετανάστες – Τουλάχιστον 20 νεκροί

Περίπου 80 διασωθέντες έχουν μεταφερθεί στην ξηρά

Πλεούμενο που μετέφερε μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων ανετράπη σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του νησιού της Λαμπεντούζα στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχουν ανασυρθεί νεκροί 20 άνθρωποι, οι αγνοούμενοι είναι 27 και περίπου 80 διασωθέντες έχουν μεταφερθεί στην ξηρά.

Αυτη την ώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες της ιταλικής ακτοφυλακής και του λιμενικού, για εντοπισμό τυχόν άλλων επιζώντων.

