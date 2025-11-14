Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Ιταλία: Πάνω από το 40%των εφήβων καταφεύγει σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για ψυχολογική υποστήριξη

Έρευνα της Save The Children Italia αποκαλύπτει υψηλά ποσοστά μοναξιάς, έλλειψης σωματικής άσκησης και απομόνωσης

Ιταλία: Πάνω από το 40%των εφήβων καταφεύγει σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για ψυχολογική υποστήριξη
Πάνω από ένας στους τέσσερις Ιταλούς εφήβους, το 41,8%, έχει στραφεί σε εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης για βοήθεια σε στιγμές θλίψης, μοναξιάς ή άγχους, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το τμήμα της μκο Save The Children στην Ιταλία.

Η έκθεση της Save The Children Italia τονίζει μόνο οι μισοί Ιταλοί εφήβοι έχουν επισκεφθεί κάποια έκθεση ή μουσείο τον τελευταίο χρόνο και σχεδόν ένας στους πέντε δεν κάνει καμία σωματική άσκηση.

Επίσης περισσότερο από το 46% των Ιταλών εφήβων δεν διαβάζει βιβλία.

Η έκθεση υπογραμμίζει παράλληλα ότι το 9% έχει αποφασίσει να απομονωθεί λόγω ψυχολογικών προβλημάτων, ενώ το 12% έχει χρησιμοποιήσει ψυχιατρικά φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού.

