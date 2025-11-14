Ιταλία: Πάνω από το 40%των εφήβων καταφεύγει σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για ψυχολογική υποστήριξη
Έρευνα της Save The Children Italia αποκαλύπτει υψηλά ποσοστά μοναξιάς, έλλειψης σωματικής άσκησης και απομόνωσης
Πάνω από ένας στους τέσσερις Ιταλούς εφήβους, το 41,8%, έχει στραφεί σε εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης για βοήθεια σε στιγμές θλίψης, μοναξιάς ή άγχους, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το τμήμα της μκο Save The Children στην Ιταλία.
Η έκθεση της Save The Children Italia τονίζει μόνο οι μισοί Ιταλοί εφήβοι έχουν επισκεφθεί κάποια έκθεση ή μουσείο τον τελευταίο χρόνο και σχεδόν ένας στους πέντε δεν κάνει καμία σωματική άσκηση.
Επίσης περισσότερο από το 46% των Ιταλών εφήβων δεν διαβάζει βιβλία.
Η έκθεση υπογραμμίζει παράλληλα ότι το 9% έχει αποφασίσει να απομονωθεί λόγω ψυχολογικών προβλημάτων, ενώ το 12% έχει χρησιμοποιήσει ψυχιατρικά φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού.
