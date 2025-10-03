Ισραήλ: Νέο προκλητικό μήνυμα του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας – «Να τους κρατήσουμε μήνες να νιώσουν τη μυρωδιά της Χαμάς»

Σοκάρει το νέο προκλητικό μήνυμα του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ για τους ακτιβιστές.

Συγκεκριμένα, με βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) ο υπουργός κρίνει τον πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ προτείνει να κρατήσει το Ισραήλ τους ακτιβιστές για να νιώσουν τη μυρωδιά της Χαμάς.

«Η απόφαση του Πρωθυπουργού να επιτρέψει στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας που συμμετείχαν στον στολίσκο να επιστρέψουν στις χώρες τους είναι θεμελιωδώς λανθασμένη. Πιστεύω ότι πρέπει να τους κρατήσουμε για μερικούς μήνες εδώ, στη φυλακή του Ισραήλ, ώστε να νιώσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών. החלטת ראש הממשלה לאפשר לתומכי הטרור שבמשט לחזור לארצותיהם – בטעות יסודה.



אני חושב שחייבים להשאיר אותם כמה חודשים כאן בכלא הישראלי, כדי שהם יריחו את הריח של אגף המחבלים.



הרי לא יכול להיות מצב שבו ראש הממשלה שולח אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לארצותיהם – והשליחה הזו גורמת לכך… pic.twitter.com/2jnz04QwZ5— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) October 3, 2025

Άλλωστε, δεν μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση όπου ο Πρωθυπουργός τους στέλνει ξανά και ξανά και ξανά στις χώρες τους – και αυτή η αποστολή (σ.σ απέλαση) προκαλεί την επιστροφή τους ξανά και ξανά και ξανά» ανέφερε σε ανάρτησή του.