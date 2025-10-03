Ισραήλ: Νέο προκλητικό μήνυμα του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας – «Να τους κρατήσουμε μήνες να νιώσουν τη μυρωδιά της Χαμάς»
Πυρά και προς τον Νετανιάχου
Σοκάρει το νέο προκλητικό μήνυμα του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ για τους ακτιβιστές.
Συγκεκριμένα, με βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (πρώην Twitter) ο υπουργός κρίνει τον πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ προτείνει να κρατήσει το Ισραήλ τους ακτιβιστές για να νιώσουν τη μυρωδιά της Χαμάς.
«Η απόφαση του Πρωθυπουργού να επιτρέψει στους υποστηρικτές της τρομοκρατίας που συμμετείχαν στον στολίσκο να επιστρέψουν στις χώρες τους είναι θεμελιωδώς λανθασμένη. Πιστεύω ότι πρέπει να τους κρατήσουμε για μερικούς μήνες εδώ, στη φυλακή του Ισραήλ, ώστε να νιώσουν τη μυρωδιά της πτέρυγας των τρομοκρατών.
Άλλωστε, δεν μπορεί να υπάρχει μια κατάσταση όπου ο Πρωθυπουργός τους στέλνει ξανά και ξανά και ξανά στις χώρες τους – και αυτή η αποστολή (σ.σ απέλαση) προκαλεί την επιστροφή τους ξανά και ξανά και ξανά» ανέφερε σε ανάρτησή του.
Νωρίτερα, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας επισκέφθηκε το Άσντοντ, όπου κρατούνται οι ακτιβιστές από τον στολίσκο λέγοντας «αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες…. Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων (σ.σ Χαμάς). Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες».
