Ιράν: Ισχυρίζεται ότι χτύπησε αεροπορική βάση που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία
Τι αναφέρουν τα ιρανικά ΜΜΕ
Ο ιρανικός στρατός αναφέρει ότι στοχοποίησε δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών που εδρεύουν στην Ιορδανία.
Οι χώροι διαβίωσης και ο στρατιωτικός εξοπλισμός στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στο Azraq δέχτηκαν επίθεση από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.
Η αεροπορική βάση αποτελεί «βασική επιχειρησιακή πλατφόρμα» για την εκτέλεση αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατού.
