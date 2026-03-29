Ιράν: Ισχυρίζεται ότι χτύπησε αεροπορική βάση που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία

Ο ιρανικός στρατός αναφέρει ότι στοχοποίησε δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών που εδρεύουν στην Ιορδανία.

Οι χώροι διαβίωσης και ο στρατιωτικός εξοπλισμός στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στο Azraq δέχτηκαν επίθεση από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αεροπορική βάση αποτελεί «βασική επιχειρησιακή πλατφόρμα» για την εκτέλεση αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του στρατού.