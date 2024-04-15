Ιράν: Η Δύση οφείλει να «εκτιμήσει την αυτοσυγκράτησή μας» απέναντι στο Ισραήλ

Οι δυτικές χώρες «όφειλαν να εκτιμήσουν την αυτοσυγκράτηση του Ιράν» απέναντι στο Ισραήλ μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον του ισραηλινού εδάφους σε αντίποινα για ένα φονικό πλήγμα στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

Οι δυτικές χώρες «όφειλαν να εκτιμήσουν την αυτοσυγκράτηση του Ιράν στη διάρκεια των τελευταίων μηνών», «αντί να εξακοντίζουν κατηγορίες», δήλωσε ο Νασέρ Καναανί σε συνέντευξη Τύπου στη Τεχεράνη.

Καταδίκη για την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες καταδίκασαν την πρωτόγνωρη ιρανική επίθεση που έθεσε στο στόχαστρο το Ισραήλ το Σαββατοκύριακο, την οποία η Τεχεράνη παρουσιάζει ως επιχείρηση «αυτοάμυνας» μετά το πλήγμα της 1ης Απριλίου εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, το οποίο φέρεται να εξαπέλυσε το Ισραήλ.

Οι ηγέτες των χωρών της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7) καταδίκασαν «ομόφωνα» χθες, Κυριακή, τη στρατιωτική επίθεση του Ιράν, το οποίο «με τις ενέργειές του», «κινδυνεύει να προκαλέσει ανεξέλεγκτη περιφερειακή κλιμάκωση».

«Η Τεχεράνη είχε αποφασίσει να τιμωρήσει το Ισραήλ»

«Η συμβουλή μας προς όλους τους υποστηρικτές του σιωνιστικού καθεστώτος είναι να εκτιμήσουν την υπεύθυνη ενέργεια του Ιράν και, αντί να επιλέγουν δυσανάλογα λόγια εναντίον του Ιράν, να προειδοποιήσουν το σιωνιστικό καθεστώς εναντίον άλλων δεινών που θα έχουν ανυπολόγιστες συνέπειες για αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

Είπε πως η Τεχεράνη είχε αποφασίσει να «τιμωρήσει» το Ισραήλ αφού «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν επιτέλεσε τις ευθύνες του», να καταδικάσει την επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Συρία, «λόγω ενεργειών της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Αμερικής», που αντιτέθηκαν.

Το πλήγμα της 1ης Απριλίου κατέστρεψε το ιρανικό προξενείο και προκάλεσε 16 θανάτους, μεταξύ των οποίων επτά μέλη του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με μία μκο.

«Είμαστε σθεναρά πεπεισμένοι πως χωρίς το πράσινο φως των Ηνωμένων Πολιτειών, το Ισραήλ δεν θα είχε τολμήσει να επιτεθεί στη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ιράν», επανέλαβε σήμερα ο Καναανί, ενώ η Ουάσινγκτον έχει πει κατ΄ επανάληψη πως δεν αναμίχθηκε στην επιχείρηση αυτή.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ είπε ακόμη ότι δεν είχε υπάρξει προηγούμενη συμφωνία με οποιαδήποτε χώρα πριν από την ανταποδοτική επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι, περιλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσαν πως η Τεχεράνη είχε ενημερώσει τις γειτονικές χώρες μέρες πριν από την επίθεσή του.

Ωστόσο ο εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε πως δεν υπήρξε προηγούμενη συμφωνία με οποιαδήποτε χώρα σχετικά με το πώς η Τεχεράνη θα προσέγγιζε τη στρατιωτική απόκρισή της στο Ισραήλ.

Τι δήλωσε για την κατάληψη του πλοίου MSC Aries

Ο Νασέρ Καναανί είπε ακόμη πως το υπό σημαία Πορτογαλίας πλοίο MSC Aries κατελήφθη στις 13 Απριλίου από το Ιράν λόγω «παραβιάσεων των ναυτικών νόμων» και πρόσθεσε πως δεν υπάρχει αμφιβολία πως το πλοίο είχε σχέση με το Ισραήλ.

Οι ιρανικές αρχές δεν είχαν δώσει πληροφορίες από το Σάββατο για την κατάληψη του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από τις ειδικές ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης στο Στενό του Ορμούζ.

«Το Ιράν προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές μεταφορικό περιβάλλον στο Στενό του Ορμούζ και στον Κόλπο. Το πλοίο οδηγήθηκε στα χωρικά ύδατα του Ιράν ως αποτέλεσμα του ότι παραβίασε τους ναυτικούς νόμους και δεν απάντησε στις κλήσεις που έκαναν οι ιρανικές αρχές», «προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητες έρευνες».

Ο εκπρόσωπος δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με τα 25 μέλη του πληρώματος του πλοίου, μεταξύ των οποίων Ινδοί και ένας Ρώσος.

«Είναι σίγουρο πως το πλοίο ανήκει στο σιωνιστικό καθεστώς», είπε ο Καναανί.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna είχε αναφέρει το Σάββατο πως το MSC Aries κατελήφθη επειδή «το διαχειρίζεται η εταιρία Zodiac, που ανήκει στον σιωνιστή καπιταλιστή Εγιάλ Οφέρ».

Η κατάληψη του πλοίου έγινε μερικές ώρες πριν από την επίθεση του Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Η κατάληψη αυτή καταγγέλθηκε ως «πράξη πειρατείας» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που κάλεσαν «το Ιράν να απελευθερώσει αμέσως το πλοίο που φέρει πορτογαλική σημαία και είναι βρετανικής ιδιοκτησίας και το πλήρωμά του, που αποτελείται από Ινδούς, Φιλιππινέζους, Πακιστανούς, Ρώσους και Εσθονούς».

