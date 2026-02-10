Ιράν: Ετοιμάζεται για εισβολή των ΗΠΑ – Κάλυψαν με χώμα τις εισόδους πυρηνικού σταθμού (εικόνες)

Σε κατάσταση συναγερμού φαίνεται να έχει μπει το Ιράν καθώς η Τεχεράνη προετοιμάζεται για πιθανή εισβολή των ΗΠΑ με την ένταση στην περιοχή να αυξάνεται.

Οι δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που ελήφθησαν χθες δείχνουν την έκταση στην οποία το Ιράν έχει καλύψει τις εισόδους των σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν με χώμα. Οι μεσαίες και νότιες είσοδοι είναι μη αναγνωρίσιμες και καλύπτονται πλήρως από χώμα.

Η βορειότερη είσοδος της σήραγγας, η οποία διαθέτει πρόσθετα μέτρα παθητικής άμυνας, έχει επιχωματωθεί με χώμα . Δεν παρατηρείται πλέον δραστηριότητα οχημάτων γύρω από τις τρεις εισόδους. NEW: High resolution satellite imagery taken yesterday shows the extent to which Iran has covered the tunnel entrances at the Esfahan nuclear complex with soil. The middle and southern entrances are unrecognizable and fully covered in soil. The northernmost tunnel entrance which… pic.twitter.com/baYI2zCuN0— Inst for Science (@TheGoodISIS) February 9, 2026

Τις εικόνες έφερε στην δημοσιότητα το Institute for Science and International Security με έδρα την Ουάσινγκτον. Είναι σαφές, βάση των εικόνων, ότι οι Ιρανοί ανησυχούν σοβαρά για μια αεροπορική επίθεση ή/και επιδρομή ΗΠΑ/Ισραήλ εναντίον αυτής της ιδιαίτερα ανθεκτικής πυρηνικής εγκατάστασης.

Στην ανάλυσή του, το Institute for Science and International Security προσθέτει ότι «παρόμοιες προετοιμασίες είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά τις ημέρες πριν από την καλοκαιρινή επιχείρηση των ΗΠΑ, όταν χτυπήθηκαν εγκαταστάσεις στο Φορντό, στη Νατάνζ και στο Ισφαχάν».

Κατά την ίδια πηγή, η εγκατάσταση έξω από το Ισφαχάν ήταν κυρίως γνωστή για την παραγωγή αερίου ουρανίου τον προηγούμενο μήνα, εικόνες έδειξαν ότι το Ισλαμιστικό καθεστώς κατασκεύαζε στέγες στην συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η πίεση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν εντείνεται ζητώντας να διαπραγματευτεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα, προκειμένου να αποτραπούν αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα.

Ιράν για Νετανιάχου: “Οι ΗΠΑ να αντισταθούν σε καταστροφικές επιρροές”

Το Ιράν κάλεσε σήμερα (10/2) τις ΗΠΑ, όπου αναμένεται ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, να αντισταθούν σε «καταστροφικές επιρροές» που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την επανάληψη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ο εταίρος μας στις διαπραγματεύσεις είναι η Αμερική. Στην Αμερική εναπόκειται να αποφασίσει να δράσει ανεξάρτητα από καταστροφικές πιέσεις και επιρροές που βλάπτουν την περιοχή», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί αύριο, Τετάρτη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια να τον πείσει να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη για το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα και την ασφάλεια του Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν την περασμένη εβδομάδα αποσκοπούσαν πρωτίστως στο να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της Ουάσινγκτον και πρόσθεσε ότι η σύντομη συνάντηση έδειξε πως υπάρχει αρκετή κατανόηση για να συνεχιστούν οι συνομιλίες παρά τη δυσπιστία.

Στο μεταξύ ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος για την ασφάλεια στο Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, έφτασε σήμερα στο Ομάν, όπου έγιναν οι πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο Λαριτζανί αναμένεται να συναντηθεί με τον σουλτάνο του Ομάν Χαϊθάμ μπεν Ταρίκ και τον υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Ο Ιρανός αξιωματούχος είχε ανακοινώσει χθες την επίσκεψη αυτή, η οποία έχει στόχο να συζητηθούν «οι τελευταίες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις».

Στις συνομιλίες που είχαν στο Ομάν οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την θετική ατμόσφαιρα που υπήρχε, μολονότι, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, «εξακολουθεί να υπάρχει βαθιά δυσπιστία».

Το Ιράν επιθυμεί οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν στο πυρηνικό του πρόγραμμα, επαναλαμβάνοντας το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς, ενώ οι δυτικές χώρες και το Ισραήλ το κατηγορούν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνική βόμβα.