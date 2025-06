Στη χρήση πυρομαχικών διασποράς μέσω βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ προχώρησε σήμερα (19.06) το Ιράν, επιβεβαιώνοντας τα χειρότερα σενάρια.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, το Ιράν προχώρησε στην εκτόξευση τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου που είχε εξοπλιστεί με πυρομαχικά διασποράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πολεμική κεφαλή αποκολλήθηκε από το υπόλοιπο τμήμα του βαλλιστικού πυραύλου του Ιράν, στην τελική φάση πλοήγησης, σε υψόμετρο περίπου 7 χιλιομέτρων και διασπάστηκε σε 20 πιο μικρά πυρομαχικά που έπληξαν το ισραηλινό έδαφος σε ακτίνα 8 χιλιομέτρων.

Στον αντίποδα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το 60% των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν καταστράφηκε και πλέον η Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτει περίπου 100 συστήματα εκτόξευσης τέτοιου τύπου βλημάτων, σύμφωνα με τους «Times of Israel».

Israeli Air Force drones struck Iranian engineering equipment and killed dozens of soldiers who were attempting to restore ballistic missile launch sites in Iran, the military says.



The IDF says that in recent days, it identified several attempts by the Iranian military to… pic.twitter.com/IPQLq8IAPJ