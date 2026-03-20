Ιρακ: Κήρυξε ανωτέρα βία σε πετρελαιοπηγές που λειτουργούν υπό ξένη εκμετάλλευση

Το Ιράκ κήρυξε κατάσταση ανωτέρας βίας σε όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα που αναπτύσσονται από ξένες πετρελαϊκές εταιρείες, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει τη ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ και η απάντηση του Ιράν εμπόδισαν την κυκλοφορία του μεγαλύτερου μέρους των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράκ, σύμφωνα με αξιωματούχους ενέργειας.

Σε καιρό ειρήνης, το Ιράκ εξάγει μεταξύ 3,3 και 3,5 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα. Οι πωλήσεις πετρελαίου αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 90% των εσόδων του προϋπολογισμού του Ιράκ.