Ιράκ: 5 τραυματίες σε επίθεση με ρουκέτες στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Πέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων μελών των υπηρεσιών ασφαλείας, τραυματίστηκαν σήμερα από επίθεση με ρουκέτες στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου στεγάζεται αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση, σύμφωνα με ιρακινές αρχές.

«Πέντε ρουκέτες στόχευσαν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης και την γύρω περιοχή, τραυματίζοντας τέσσερις υπαλλήλους και προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου, καθώς και έναν μηχανικό», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η μονάδα μέσων ενημέρωσης ασφαλείας.

Προσθέτει ότι ρουκέτες «έπληξαν το αεροδρόμιο και μια μονάδα αφαλάτωσης νερού», ενώ άλλες έπεσαν κοντά σε μια φυλακή όπου κρατούνται ύποπτοι για την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και σε μια ιρακινή αεροπορική βάση δίπλα σε αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση.