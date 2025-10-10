ΗΠΑ: Συνεχίζεται το κυνήγι… μαγισσών του Τραμπ – Καταγγελίες κατά της εισαγγελέας της Νέας Υόρκης για ψευδείς δηλώσεις

Μετά τον πρώην διευθυντή του FBI απαγγέλθηκαν κατηγορίες και εις βάρος της γενικής εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, η οποία βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η κυβέρνησή του συνεχίζει να χρησιμοποιεί την εξουσία της εναντίον θεωρούμενων εχθρών του Ρεπουμπλικάνου.

Εις βάρος της 66χρονης εισαγγελέα απαγγέλθηκαν κατηγορίες από συμβούλιο ενόρκων στη Βιρτζίνια καθώς φέρεται να έκανε ψευδείς δηλώσεις προκειμένου να λάβει στεγαστικό δάνειο με ευνοϊκότερους όρους.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Οι κατηγορίες που αναφέρονται στην υπόθεση αφορούν σκόπιμες, εγκληματικές ενέργειες και αποτελούν σοβαρή παραβίαση της εμπιστοσύνης των πολιτών», εκτίμησε από την πλευρά της η Λίντσεϊ Χάλιγκαν ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Βιρτζίνια.

Η Χάλιγκαν, στενή συνεργάτης του Τραμπ που έχει εργαστεί ως σύμβουλός του στον Λευκό Οίκο, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο ποινική διαδικασία εις βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ.

Η Τζέιμς φέρεται να δήλωσε ψευδώς σε αίτησή της για στεγαστικό δάνειο ως βασική της κατοικία ένα σπίτι στο Νόρφολκ το οποίο της ανήκει, με αποτέλεσμα να λάβει ευνοϊκότερους όρους δανεισμού.

Αμέσως η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης αντέδρασε λέγοντας ότι «οι κατηγορίες αυτές είναι αβάσιμες και οι ίδιες οι δημόσιες δηλώσεις του προέδρου καθιστούν ξεκάθαρο ότι μοναδικός του στόχος είναι τα πολιτικά αντίποινα ανεξαρτήτως κόστους».

«Να πώς μοιάζει η τυραννία», κατήγγειλε από την πλευρά του ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ.

«Αυτό που παρακολουθούμε σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο από την εργαλειοποίηση του υπουργείου Δικαιοσύνης για να τιμωρήσει όσες και όσους αναγκάζουν τους ισχυρούς να λογοδοτήσουν», εκτίμησε από την πλευρά της η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθριν Χόκαλ.

Καταδίκη Τραμπ

Εδώ και πολλές εβδομάδες ο Αμερικανός πρόεδρος ασκεί πιέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να ασκήσει διώξεις εις βάρος πολιτικών του αντιπάλων.

Η Λετίσια Τζέιμς βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του πυρός καθώς ήταν η εισαγγελέας που ηγήθηκε το 2023 της έρευνας εις βάρος του Τραμπ και των γιων του Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ για απάτη.

Και οι τρεις κρίθηκαν ένοχοι το 2024 επειδή στη διάρκεια της δεκαετίας του 2010 παρουσίαζαν ψευδή οικονομικά στοιχεία για τον Οργανισμό Τραμπ προκειμένου να λάβουν πιο ευνοϊκά δάνεια από τράπεζες και καλύτερους όρους ασφάλισης.

Ο Τραμπ καταδικάστηκε να καταβάλει κολοσσιαίο πρόστιμο 464 εκατ. δολαρίων, όμως τον Αύγουστο του 2025 εφετείο της Νέας Υόρκης το ακύρωσε εκτιμώντας ότι το ποσό είναι «υπερβολικό» κατά παράβαση της όγδοης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, αν και δεν ακύρωσε την καταδίκη του Ρεπουμπλικάνου.

Ο Ομπάμα στο στόχαστρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα πρέπει να ασκηθούν διώξεις εις βάρος της Τζέιμς, την οποία έχει χαρακτηρίσει «διεφθαρμένη» και «ρατσίστρια».

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Βιρτζίνια Έρικ Σίμπερτ παραιτήθηκε αφού αρνήθηκε να ασκήσει διώξεις εις βάρος της. Τότε ο Τραμπ διόρισε τη Χάλιγκαν, εξηγώντας ότι χρειάζεται «μια σκληρή εισαγγελέας» για να στηρίξει την υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι έχει «έναν κατάλογο» με στόχους. Μένει να διευκρινίσει ποιοι πολιτικοί, πρώην σύμβουλοι ή δικαστικοί είναι ένοχοι, σύμφωνα με τον ίδιο, για διάφορα αδικήματα, αλλά κυρίως ένοχοι επειδή είναι αντίθετοι στις πολιτικές του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη απειλήσει τον δισεκατομμυριούχο Τζορτζ Σόρος και έχει ζητήσει δημοσίως να ασκηθούν διώξεις εις βάρος του Δημοκρατικού γερουσιαστή Άνταμ Σιφ.

Εξάλλου το FBI πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι ενός ακόμη «μαύρου προβάτου» του Τραμπ, του πρώην σύμβουλού του Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιτεθεί και στον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο έχει κατηγορήσει για «προδοσία». Ωστόσο τυχόν προσπάθειά του να ασκηθούν διώξεις εις βάρος του Δημοκρατικού πρώην προέδρου θα προσκρούσει στην αρχή της προεδρικής αμνηστίας που θέσπισε πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, έπειτα από αίτημα του ίδιου του Τραμπ.