ΗΠΑ: Οκτώ νεκροί σε πλήγματα εναντίον τριών πλοίων που εμπλέκονταν σε “διακίνηση ναρκωτικών” (βίντεο)

Νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον τριών πλεούμενων, που η Ουάσιγκτον υποψιαζόταν πως μετέφεραν ναρκωτικά, σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ άνδρες χθες Δευτέρα στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, στις επιχειρήσεις αυτής της φύσης των οποίων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 95 άνθρωποι από τις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι πως τα σκάφη αυτά κινούνταν «κατά μήκος γνωστών (θαλάσσιων) οδών διακίνησης ναρκωτικών και εμπλέκονταν στη διακίνηση ναρκωτικών», επικαλούμενο «πληροφορίες», χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη για αυτό, διευκρινίζοντας πως συνολικά έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι που χαρακτήρισε «ναρκωτρομοκράτες». Μεταφόρτωσε αποχαρακτηρισμένα βίντεο από τις στιγμές των πληγμάτων.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau— U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου έχουν βομβαρδιστεί τουλάχιστον 26 πλεούμενα που εμπλέκονταν, σύμφωνα με την κυβέρνηση του μερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στην εμπορία ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό. Δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κάποια απόδειξη πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι ενέχονταν σε εγκληματικές δραστηριότητες. Ειδικοί και ο ΟΗΕ εξάλλου αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Από τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στην Καραϊβική πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών και αποβατικών, πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, του USS Gerald Ford, καθώς και μαχητικά πολλαπλών ρόλων F-35 και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου F/A-18 Growler σε βάση στο Πουέρτο Ρίκο. Επισήμως, η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για ελιγμούς στο πλαίσιο επιχείρησης καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών προς την αμερικανική αγορά.

Η κυβέρνηση του κ. Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει κατηγορηματικά, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον πως επιδιώκει να τον ανατρέψει για να αρπάξει τα πελώρια πετρελαϊκά αποθέματα του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Το ότι πλήττονται σκάφη σε διεθνή ύδατα χωρίς οι επιβαίνοντες να αναχαιτιστούν, να συλληφθούν και να ανακριθούν εγείρει ερωτήματα για τη νομιμότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων, ακόμη και στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Στις αρχές του μήνα, η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) καλούσε κυβερνήσεις να αντιταχθούν δημόσια στα «παράνομα» πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η εσκεμμένη καταφυγή σε χρήση θανατηφόρας βίας δεν επιτρέπεται παρά μόνο ως μέσο της εσχάτης προσφυγής όταν κάποιος εγείρει άμεση απειλή για τη ζωή», υπενθύμιζε τον Οκτώβριο η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Ο επικεφαλής της Αρμοστείας Φόλκερ Τουρκ έχει κάνει λόγο για «βάσιμες ενδείξεις» πως διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις» στα αεροπορικά πλήγματα αυτά των ΗΠΑ.