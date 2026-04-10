Ιεροσόλυμα: Με κατάνυξη και συγκίνηση η Αποκαθήλωση στο Ναό της Αναστάσεως (βίντεο)
Τελέστηκε η καθιερωμένη πομπή που καταλήγει στον Γολγοθά
Κατανυκτική ήταν η ατμόσφαιρα στα Ιεροσόλυμα το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής κατά την διάρκεια της αποκαθήλωσης, καθώς τελέστηκε η καθιερωμένη πομπή που καταλήγει στον Γολγοθά, με την αναπαράσταση της πορείας του Ιησού Χριστού προς τη Σταύρωση, στην Οδό του Μαρτυρίου.
Μετά από 40 μέρες που ο ναός της Αναστάσεως ήταν κλειστός, λόγω του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, η πύλη του άνοιξε.
Σημειώνεται ότι στον ιερό ναό της Αναστάσεως θα μπουν το Μεγάλο Σάββατο μόνο όσοι έχουν προμηθευτεί το ειδικό βραχιολάκι.
