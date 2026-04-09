Άνοιξαν οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ – Πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας (βίντεο)

Με αυστηρούς περιορισμούς και υπό δρακόντεια μέτρα άνοιξαν σήμερα (9/4) οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ για τους πιστούς ενόψει του εορτασμού του Πάσχα.

Οι Άγιοι Τόποι παρέμεναν σφραγισμένοι για περίπου δύο μήνες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραιλινής επίθεσης στο Ιράν και τον γενικευμένο πόλεμο που ξέσπασε στην Μέση Ανατολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόσβαση στον Ναό της Αναστάσεως παραμένει περιορισμένη, παρά τις προσπάθειες των πιστών να εισέλθουν, με τις θρησκευτικές τελετές να πραγματοποιούνται εκτός Παλιάς Πόλης, όπου οι περιορισμοί είναι πιο χαλαροί. Οι Άγιοι Τόποι, στο ανατολικό τμήμα της Ιερουσαλήμ που έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περιλαμβάνουν το Τείχος των Δακρύων για τους Εβραίους, τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου για τους Χριστιανούς και την Πλατεία των Τζαμιών για τους Μουσουλμάνους. דיווחים ערביים: מסגד אל אקצא נפתח לראשונה זה 40 יום למתפללים מוסלמים@GLZRadio pic.twitter.com/3v9U7Mlgxz— נועם נקש || Noam Nakash (@nakash_noam) April 9, 2026

Πώς θα φτάσει στην Ελλάδα το Άγιο Φως

Η ελληνική αποστολή για την παραλαβή του Αγίου Φωτός θα αναχωρήσει το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου από την Ελευσίνα για το Τελ Αβίβ, ενώ η μεταφορά προς τα Ιεροσόλυμα θα γίνει οδικώς υπό αυστηρή αστυνομική εποπτεία. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι της πόλης θα παραμείνουν κλειστοί για το κοινό, εξασφαλίζοντας την ασφαλή διεξαγωγή της τελετής.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών και αρμόδιος για τις θρησκευτικές τελετές Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε: «Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πραγματοποιηθεί κανονικά η μεταφορά του Αγίου Φωτός, όπως κάθε χρόνο».