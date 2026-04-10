Η Χεζμπολάχ καλεί την κυβέρνηση του Λιβάνου να αρνηθεί τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ καλεί την κυβέρνηση του Λιβάνου να απόσχει από άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ μετά τον θάνατο 13 Λιβανέζων μελών των σωμάτων ασφαλείας στη Ναμπατίγια την Παρασκευή.

«Καλούμε τις αρχές να αναγνωρίσουν τον κίνδυνο των παραχωρήσεων σε έναν εχθρό που δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο παρά βία και να επιστρέψει στη φυσική του θέση δίπλα στον λαό του και την αντίστασή του», ανέφερε η σιιτική μαχητική ομάδα σε ανακοίνωσή της στο Telegram.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Λίβανος είχε υποβάλει «επανειλημμένα» αιτήματα για διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό του συμβούλιο να ξεκινήσει «άμεσες» συνομιλίες με τον Λίβανο με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων με το Ισραήλ «το συντομότερο δυνατό».

Εν τω μεταξύ, ένας Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι δεν θα υπάρξουν «διαπραγματεύσεις υπό πίεση» και ότι δεν είχαν ενημερωθεί επίσημα για τυχόν συνομιλίες.

Οι πρώτες ημέρες της εκεχειρίας με το Ιράν ήταν οι πιο αιματηρές που έχουν καταγραφεί στον Λίβανο από τον Σεπτέμβριο του 2024, με τουλάχιστον 357 νεκρούς και τουλάχιστον 1.223 τραυματίες σε ισραηλινές επιδρομές, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.