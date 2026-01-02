Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφτηκε τη Ράφα και εξέφρασε αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους

Η διάσημη ηθοποιός και πρώην ειδική απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, Αντζελίνα Τζολί, επισκέφθηκε το χερσαίο πέρασμα της Ράφα την Παρασκευή (02/01), προκειμένου να δει από κοντά τις συνθήκες και να αναδείξει τις επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αντζελίνα Τζολί συμμετείχε στην επίσκεψη για να εξετάσει την κατάσταση των τραυματιών Παλαιστινίων από τη Γάζα και να αξιολογήσει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την παροχή βοήθειας στους πολιορκημένους ανθρώπους της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η Αντζελίνα Τζολί υπογράμμισε την ανάγκη για ταχεία αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες και η ανθρωπιστική κρίση συνεχώς επιδεινώνεται.

Η γνωστή ηθοποιός επισκέφθηκε το πέρασμα της Ράφα συνοδευόμενη από αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και από Αιγύπτιους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο κυβερνήτης της Βόρειας Σινά, Χαλέντ Μαγκάουερ, και η πρώην υπουργός Μετανάστευσης, Νάμπιλα Μακράμ.

Ο κυβερνήτης Μαγκάουερ δήλωσε ότι η αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού σταθμού παραμένει ανοιχτή και έτοιμη να δεχτεί τραυματίες και ασθενείς Παλαιστινίους για ιατρική περίθαλψη στα νοσοκομεία της Αιγύπτου.

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie,

Filistinlilere gönderilen insani yardımı denetlemek için Mısır tarafındaki Rafah sınır kapısına gitti. pic.twitter.com/ADDkfEiJan— Zeki Bahçe (@zekibahce) January 2, 2026

Σημείωσε ότι η διάβαση δεν έχει κλείσει από την πλευρά της Αιγύπτου από τις 7 Ιανουαρίου 2023, αν και είπε ότι έκλεισε από το Ισραήλ από την άλλη πλευρά.

🇪🇬 🇵🇸 Angelina Jolie visits Egyptian side of Rafah crossing to Gaza



Hollywood star Angelina Jolie has visited the Egyptian side of the Rafah crossing into Gaza, where she spoke with members of the Red Crescent and truck drivers ferrying humanitarian aid, AFP journalists said.… pic.twitter.com/e2TEyWwBnF ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 2, 2026

Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας και υποστήριξης για τις προσπάθειες παροχής βοήθειας και φροντίδας στους ανθρώπους που πλήττονται από την τρέχουσα κατάσταση στη Γάζα.

Σήμερα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ εξέδωσαν κοινή δήλωση εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Οι υπουργοί προειδοποίησαν ότι οι σκληρές και ασταθείς καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, έχουν επιδεινώσει μια ήδη ευάλωτη κατάσταση.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023, περισσότεροι από 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 170.000 έχουν τραυματιστεί. Σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, που αντιστοιχούν περίπου στο 90% του προπολεμικού πληθυσμού της Γάζας, έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.