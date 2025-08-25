Γαλλία: Συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση κατάσβεσης – Από θαύμα σώθηκε το πλήρωμα (Βίντεο)

Ένα ελικόπτερο τύπου Morane 29 συνετρίβη σε λίμνη στο Φινιστέρ της Γαλλίας τη στιγμή που επιχειρούσε σε κατάσβεση φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ξένα δίκτυα, το ελικόπτερο ακούμπησε την επιφάνεια του νερού κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στη λίμνη.

Ευτυχώς, ο πιλότος και ο αξιωματικός της πυροσβεστικής κατάφεραν να βγουν έγκαιρα από το κόκπιτ και να σωθούν. Footage shows a helicopter crash in Bretagne, France, shows that both individuals on board survived. The H125 Écureuil, operated by local firefighters, crashed while attempting to refill a water bucket in Rosporden. pic.twitter.com/d2P8FDkbZV— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) August 25, 2025

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ελικόπτερο χρησιμοποιείται από το 2023 και μόνο φέτος έχει κάνει περισσότερες από 33 εξόδους και 154 ρίψεις νερού, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση δεκάδων πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια της Γαλλίας.