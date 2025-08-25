Γαλλία: Συντριβή ελικοπτέρου σε επιχείρηση κατάσβεσης – Από θαύμα σώθηκε το πλήρωμα (Βίντεο)
Τι συνέβη;
Ένα ελικόπτερο τύπου Morane 29 συνετρίβη σε λίμνη στο Φινιστέρ της Γαλλίας τη στιγμή που επιχειρούσε σε κατάσβεση φωτιάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες από ξένα δίκτυα, το ελικόπτερο ακούμπησε την επιφάνεια του νερού κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στη λίμνη.
Ευτυχώς, ο πιλότος και ο αξιωματικός της πυροσβεστικής κατάφεραν να βγουν έγκαιρα από το κόκπιτ και να σωθούν.
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ελικόπτερο χρησιμοποιείται από το 2023 και μόνο φέτος έχει κάνει περισσότερες από 33 εξόδους και 154 ρίψεις νερού, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση δεκάδων πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια της Γαλλίας.
