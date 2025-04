Στον πρώτο γύρο των πλέι οφ του NBA σταμάτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η πορεία των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ηττήθηκαν με 119-118 από τους Πέισερς, αποτέλεσμα που έδωσε την πρόκριση στην ομάδα από την Ιντιάνα με 4-1 νίκες στη σειρά.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο “αυτοκτόνησε” καθώς βρέθηκε με 20 πόντους μπροστά στην αρχή του παιχνιδιού, με 4 πόντους λίγο πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα και με 7 πόντους στην παράταση αλλά κατάφεραν να χάσουν.

Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Πέισερς, καθώς πέτυχε όλα τα κρίσιμα καλάθια της ομάδας του, ολοκληρώνοντας το ματς με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 μπλοκ γεμίζοντας την πλούσια στατιστική του.

Με τη λήξη του αγώνα ο πατέρας του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον άρχιζε να πανηγυρίζει προκλητικά προς την πλευρά των φιλοξενούμενων και μάλιστα η κάμερα τον «έπιασε» να τους λέει και διάφορες εκφράσεις, όπως «Now go home».

Η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος κατευθύνθηκε προς το μέρος του και άρχισε να του μιλάει σε έντονο ύφος.

Η ένταση συνεχίστηκε με τον “Greek Freak” να πηγαίνει να αγκαλιάσει τον Μπένεντικτ Μάθουριν στο τέλος του αγώνα και εκείνον να τον σπρώχνει μακριά ψιθυρίζοντάς του κάτι με αποτέλεσμα ο Έλληνας σούπερ σταρ να εξοργίζεται και να ορμάει πάνω του προκαλώντας ξανά γενική σύρραξη.

Mathurin thought giannis was giving him respect and then just snapped on him 😭 pic.twitter.com/QkOJBiZnAo