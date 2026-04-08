Χάος στον Λίβανο από το σφυροκόπημα του Ισραήλ – “Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα” (βίντεο)

Για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες έκανε σήμερα (8/4) λόγο το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καλώντας τους κατοίκους της Βηρυτού να ανοίγουν «επειγόντως» τον δρόμο για τα ασθενοφόρα, ύστερα από ταυτόχρονα ισραηλινά πλήγματα και χωρίς προειδοποίηση, τα σφοδρότερα από την έναρξη του πολέμου, με στόχο την καρδιά της πρωτεύουσας.

«Η συμφόρηση στους δρόμους από το πρωτοφανές σε αριθμό και ένταση κύμα πληγμάτων» που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε περιοχές του Λιβάνου «δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις διάσωσης» δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητο και ιδιαιτέρως επείγον να ανοίγουν οι δρόμοι για τα ασθενοφόρα» που φθάνουν στις πληγείσες περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

مشاهد للع..دوان الصه..يوني على مناطق سكنية في بيروت pic.twitter.com/VMNlRlP7Y0— وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 8, 2026

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σήμερα εξαπέλυσε το «μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα» κατά της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ από το ξέσπασμα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.