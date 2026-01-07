Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Κορυφαία στιγμή για την Ομογένεια ο εορτασμός των 120 χρόνων στο Τάρπον Σπρινγκς

Ως εύφορο έδαφος για να βλαστήσουν οι σπόροι της πίστης και του πολιτισμού των Ελλήνων, «η πίστις και η παιδεία ημών, που εμφυτεύθηκαν στο πέρασμα πολλών δεκαετιών από τη μια ακτή της χώρας στην άλλη», χαρακτήρισε την Αμερική ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, ο οποίος τέλεσε με τον μητροπολίτη Ατλάντας Σεβαστιανό και τον επίσκοπο Ναζιανζού Αθηναγόρα τον 120ό αγιασμό των υδάτων στο Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντα, όπου υπάρχει ισχυρή κοινότητα ομογενών. Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επισήμανε ότι «ουδείς γνωρίζει καλύτερα από τους Έλληνες τα οίνοπα ύδατα, αφού τα αρμενίζουν εδώ και χιλιετίες».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σημείωσε ότι «η κοινότητα του Τάρπον Σπρινγκς, που ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αι. με την οικονομία του να στηρίζεται στους Έλληνες μετανάστες που έφεραν στην περιοχή τη ναυτοσύνη τους από το Αιγαίο πέλαγος και προηγμένες τεχνικές κατάδυσης, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Ομογένειας και χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι σημαίνει να είναι κάποιος ελληνορθόδοξος στις ΗΠΑ». Όπως τόνισε, «οι ομογενείς στην πόλη των σφουγγαράδων διαφυλάσσουν τις παραδόσεις που μας καθορίζουν ως λαό βιώνοντας ιδιαίτερα την παράδοση της Εκκλησίας στην καθημερινότητά τους. Γι’ αυτό, άλλωστε, και ευλογούμε κάθε χρόνο όλα τα αυτά τα σπογγαλιευτικά και αλιευτικά σκάφη, που ουσιαστικά συμβολίζουν τα αμέτρητα μέσα που μετέφεραν τους Έλληνες μετανάστες στη νέα τους πατρίδα, σε αυτή την ευλογημένη γη».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της πόλης, Τζον Κουλιανός, χαρακτήρισε την ημέρα ως τη σημαντικότερη του χρόνου για το Τάρπον Σπρινγκς , ενώ έκανε λόγο για «μια πολύτιμη παράδοση για το πιο ορατό και πολυσύχναστο γεγονός που φιλοξενεί η περιοχή. ‘Αλλωστε, ο εορτασμός των Θεοφανίων στα σπογγαλιευτικά λιμάνια συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παγκοσμίως, προσελκύοντας κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες πιστούς και επισκέπτες.

Τα 120 έτη συνεχούς εορτασμού των Θεοφανίων και τήρησης του εθίμου αποτελεί ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα, ένα δεσμό από το χθες στο σήμερα που καθιστά αυτή τη στιγμή ακόμη πιο βαθιά και ουσιαστική», τόνισε ο δήμαρχος.

Τον σταυρό ανέσυρε από τα νερά του Σπρινγκ Μπάιου του Τάρπον Σπρινγκς ο 18χρονος Ελληνοαμερικανός φοιτητής ‘Αθως Καρυστινός, ο οποίος ήταν ένας από τους 74 κολυμβητές που βούτηξαν για να πιάσουν το σύμβολο της πίστης μας.

Ο μεγάλος νικητής, μάλιστα, δήλωσε ευγνώμων στον Θεό που του έδωσε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία στη ζωή του, σε μια ευλογημένη χώρα, όπου, όπως τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, «ο Ελληνισμός ζει και βασιλεύει, η Ορθοδοξία θριαμβεύει και οι κοινότητες των ομογενών ενωμένες και επιτυχημένες, βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον».