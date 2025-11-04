Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα τσεκούρι που χειρίζεται τον εαυτό του»

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια εξέλιξη που υπερβαίνει κάθε άλλο ζήτημα της εποχής μας. Ακόμη και οι κληρικοί έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν εργαλεία της για τα κηρύγματά τους, ενώ εμφανίζονται ήδη θεολογικά chat bots που προσφέρουν πνευματικές συμβουλές». Την επισήμανση αυτή έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στο πλαίσιο του συνεδρίου του «Ορθόδοξου Παρατηρητή» με τίτλο «Πού και πώς ακριβώς το θείο και ο ψηφιακός κόσμος τέμνονται», που έλαβε χώρα στο Μαλλιώτειο Πολιτιστικό Κέντρο του Ελληνικού Κολεγίου και της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, στη Βοστώνη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής τόνισε ότι «το όλο ζήτημα πρέπει να τεθεί επειγόντως επί τάπητος, καθώς είναι ένα θέμα που η Εκκλησία μας δεν μπορεί να αποφύγει, αλλά αντίθετα πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αντίληψη, την κατανόηση και την πνευματική διαχείριση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες».

«Η πιθανότητα έλευσης ενός τεχνολογικού τσουνάμι είναι μεγάλη και πρέπει να αποτελέσει κίνητρο δράσης, καθώς αυτό ακριβώς οφείλουμε στους πιστούς μας. Να είμαστε, δηλαδή, ηγέτες και όχι ακόλουθοι και να ενισχύσουμε την κιβωτό της σωτηρίας με γνώση, πίστη και υπευθυνότητα», ανέφερε.

Όπως παρατήρησε, «ίσως φαίνεται απίθανο να εφαρμόσουμε τη μεταφυσική της πίστης μας στη φυσική των τρανζίστορ και των αλγορίθμων, όμως αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να γίνει. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες τεχνολογικές εξελίξεις, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να διαθέτει την ικανότητα αυτόνομης ανάπτυξης και δράσης».

Την αποκάλεσε, μάλιστα, «ένα τσεκούρι που χειρίζεται τον εαυτό του».

Στο συνέδριο συμμετείχαν θεολόγοι, κληρικοί, επιστήμονες και εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις για τον ρόλο της Εκκλησίας στον σημερινό κόσμο που μεταμορφώνεται από την τεχνητή νοημοσύνη δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ηθικές προκλήσεις και τις κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνολογίας.

Μάλιστα, ήταν η πρώτη δημόσια ομιλία του συμβούλου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, που ηγείται των προσπαθειών για αμερικανική ηγεσία σε κρίσιμες και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, Μάικλ Κράτσιου.

Ο κύριος Κράτσιος που πραγματοποίησε την κεντρική ομιλία του συνεδρίου, επικαλέσθηκε τη διδασκαλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και υπογράμμισε ότι «η σοφία της Ορθοδοξίας μπορεί να φωτίσει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας». Απηύθυνε πρόσκληση, μάλιστα, στους πιστούς να αξιοποιούν τα νέα εργαλεία της τεχνολογίας υπεύθυνα και για το καλό των άλλων, ενώ επισήμανε ότι η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την αναγκαιότητα της πίστης».

Από την πλευρά του, ο άλλος κεντρικός ομιλητής και διακεκριμένος μηχανικός της Google Cloud, Γιάννης Παπακωνσταντίνου, υπογράμμισε ότι «η Ορθόδοξη παράδοση προσφέρει ένα σταθερό πλαίσιο για την προσέγγιση των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο ως τεχνικό ζήτημα, αλλά και ως υπαρξιακό. Για την ηγεσία της Εκκλησίας αποτελεί τόσο ευκαιρία όσο και υποχρέωση», παρατήρησε, ενώ τόνισε ότι όσο αισιόδοξος κι αν είναι ο ίδιος για το μέλλον, πρέπει να υπάρξει εγρήγορση και προετοιμασία.

Τέλος, ο διευθυντής Επικοινωνιών, δρ Στράτος Σαφιολέας, προειδοποίησε ότι «αυτό που ήταν κάποτε μια καινοτομία, τώρα έχει μετατραπεί σε επείγουσα ανάγκη, καθώς τα ερωτήματα που προκύπτουν επεκτείνονται πέρα από την τεχνολογία και αγγίζουν κοινωνικά, οικονομικά, ηθικά και υπαρξιακά ζητήματα με τους θεολόγους να μπορούν να μιλήσουν με βάθος και σοφία γι’ αυτά».