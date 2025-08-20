Απίστευτη γκάφα Τραμπ για την Κριμαία: «Είναι φανταστική, μέσα στον Ωκεανό και στο μέγεθος του Τέξας»

Μία απίστευτη γκάφα έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, ο οποίος ανέφερε ότι η Κριμαία είναι στον Ωκεανό.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Κριμαία «πολύ όμορφη», ενώ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δύο φορές το ίδιο λάθος, επισημαίνοντας ότι η χερσόνησος βρίσκεται «στον ωκεανό».

🇺🇸🇷🇺 Trump: "Crimea is massive, I would say like the size of Texas. In the middle of the ocean." pic.twitter.com/AMGgHacwOK— Tarique Hussain (@Tarique18386095) August 20, 2025

«Είναι όμορφη. Είναι μια τεράστια λωρίδα γης που προεξέχει στον ωκεανό, στη Μαύρη Θάλασσα, τόσο όμορφη. Δηλαδή, είναι πραγματικά όμορφη», τόνισε σε συνέντευξή του στον Αμερικανό δημοσιογράφο Μαρκ Λέβιν.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε τα βέλη του στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζοντας ότι τον κατηγορούν συχνά πως είναι πολύ φιλικός προς τη Ρωσία. «Κι έπειτα λένε για τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι φίλος με τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν). Εγώ δεν του έδωσα την Κριμαία. Η Κριμαία είναι τεράστια, θα έλεγα σχεδόν στο μέγεθος του Τέξας ή κάτι τέτοιο, στη μέση του ωκεανού. Είναι πανέμορφη. Και την έχασαν λόγω του Ομπάμα, και ο Τύπος ούτε καν μιλάει γι’ αυτό», υπογράμμισε.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (19.08) ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News ανέφερε ότι η επιστροφή της Κριμαίας στην Ουκρανία και η ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ είναι αδύνατες.