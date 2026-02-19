Άντριου: “Έγινε το πρώτο ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται στην σύγχρονη ιστορία”, λέει o Guardian

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου έγινε το πρώτο ανώτερο μέλος της βασιλικής οικογένεια της Βρετανίας που συνελήφθη στην σύγχρονη εποχή μετά την έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι του Μαουντμπάτεν – Ουίνδσορ το πρωί της Πέμπτης (19/2), όπως μεταδίδει o Guardian.

Ο 66χρονος, αδελφός του βασιλιά Καρόλου, συνελήφθη μετά την αποκάλυψη μηνυμάτων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τα οποία θέλουν τον πρώην δούκα να μοιράζεται αναφορές για επίσημες επισκέψεις στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη.

Ένα email, με ημερομηνία Νοεμβρίου 2010, φαίνεται να προωθήθηκε από τον Άντριου στον Επστάιν πέντε λεπτά μετά την αποστολή του από τον τότε ειδικό σύμβουλο, Αμίρ Πατέλ.

Ένα άλλο, την παραμονή των Χριστουγέννων του 2010, φαίνεται να έστελνε στον Επστάιν μια εμπιστευτική ενημέρωση σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στην ανοικοδόμηση της επαρχίας Χέλμαντ στο Αφγανιστάν.

Ο Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και δήλωσε ότι μετανιώνει για τη φιλία του με τον Επστάιν. Πάντως, δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό μετά τη δημοσίευση των τελευταίων αρχείων από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το μακρινό 1647 η τελευταία σύλληψη

Θα πρέπει να πάμε πολύ πίσω, την εποχή του Βασιλιά Καρόλου Α΄, για να βρούμε το τελευταίο ανώτερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας να έχει συλληφθεί πριν από σήμερα

Ο Κάρολος Α’ συνελήφθη το 1647 κατά τη διάρκεια του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου από δυνάμεις που ήταν σύμμαχες με το κοινοβούλιο.

Συνελήφθη και αργότερα δικάστηκε για εσχάτη προδοσία επειδή αρνήθηκε να δεχτεί περιορισμούς στην βασιλική εξουσία, κάτι που οδήγησε στην εκτέλεσή του το 1649.

Η αδερφή του Άντριου, η πριγκίπισσα Άννα καταδικάστηκε και της επιβλήθηκε πρόστιμο βάσει του Νόμου μετά από επίθεση του σκύλου της που δάγκωσε δύο παιδιά το 2002. Ωστόσο, δεν συνελήφθη σε σχέση με το αδίκημα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

“Στο πλαίσιο της έρευνας, σήμερα (19/2) προχωρήσαμε στη σύλληψη άνδρα ηλικίας περίπου εξήντα ετών από το Νόρφολκ, ως υπόπτου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (misconduct in public office), και διενεργούμε έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και στο Νόρφολκ.

Ο άνδρας παραμένει επί του παρόντος υπό αστυνομική κράτηση.

Δεν θα προβούμε στη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του συλληφθέντος, σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Παρακαλείστε επίσης να λάβετε υπόψη ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, συνεπώς θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή σε οποιαδήποτε δημοσίευση, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο προσβολής της δικαστικής διαδικασίας.

Ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας, Oliver Wright, δήλωσε: “Κατόπιν ενδελεχούς αξιολόγησης, έχουμε πλέον κινήσει έρευνα σχετικά με την εν λόγω καταγγελία για κατάχρηση δημόσιας εξουσίας.

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας, καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση του φερόμενου αδικήματος.