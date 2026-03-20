“Υπόκλιση” Πεναρόγια στον Καλάθη: “Ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της EuroLeague τα τελευταία 15 χρόνια”

Ο Νικ Καλάθης έδωσε μία τρομερή παράσταση στην νίκη της Παρτιζάν στην έδρα της Παρί στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Καλάθης στα 37 του χρόνια γύρισε το “ρολόι” πίσω και έγραψε 12 πόντους και 10 ασίστ μαζί με 3 ριμπάουντ έχοντα επίσης ένα κλέψιμο και κανένα λάθος στην στατιστική του. Στην συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι, ο προπονητής της Παρτιζάν του έβγαλε το… καπέλο.

«Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες τα τελευταία 15 χρόνια στην Euroleague. Είναι κορυφαίος σε ασίστ όλων των εποχών στην Euroleague και είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω έναν τέτοιο παίκτη στην ομάδα.

Έχει πολλή εμπειρία, ειδικά σε αυτό το ματς έπαιξε εκπληκτικά. Μερικές φορές δεν μπορείς να δεις στα στατιστικά πόσο σημαντικός είναι για εμάς».