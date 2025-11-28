Βολιβία: Χαμός σε αγώνα ποδοσφαίρου – Αποβλήθηκαν 17 παίκτες, παρενέβη η αστυνομία (βίντεο)
Χάος επικράτησε για κάποια λεπτά στο αγωνιστικό χώρο
Σε ρινγκ μετατράπηκε ο αγωνιστικός χώρος σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Βολιβία όπου 17 άτομα, ποδοσφαιριστές και άνθρωποι των ομάδων, αποβλήθηκαν μετά από γενικευμένη σύρραξη.
Ειδικότερα, στον αγώνα της Ρεάλ Ορούρο- Μπλούμινγκ τα πράγματα ξέφυγαν επικίνδυνα με τους παίκτες να γίνονται ένα κουβάρι και την αστυνομία να επεμβαίνει για να αποτρέψει τα χειρότερα.
Για να ηρεμήσει τα πνεύματα ο διαιτητής έδειξε 17 κόκκινες κάρτες και οι 11 εξ αυτών αφορούσαν ποδοσφαιριστές.
