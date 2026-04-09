Βαθμολογία Euroleague: Παρέμεινε μόνος στην κορυφή ο Ολυμπιακός και περιμένει «δώρο» από τον Παναθηναϊκό AKTOR

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του, πέρασε νικηφόρα από την προσωρινή έδρα της Χαποέλ Τελ Αβίβ στη Σόφια και πλέον περιμένει το… δώρο του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, καθώς με «διπλό» των «πράσινων» εξασφαλίζει και μαθηματικά την πρώτη θέση της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 89-85 της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, για την 37η αγωνιστική, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη τους και 25η στο σύνολο. Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί υποχώρησαν στο 22-14 και πλέον κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός τετράδας.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου

Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μονακό – Μπαρτσελόνα 10/4 στις 20:30

Dubai BC – Αναντολού Εφές 10/4 στις 21:00

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια 10/4 στις 21:30

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας 10/4 στις 21:30

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας 10/4 στις 21:45

H βαθμολογία της Euroleague

Το πρόγραμμα της 38ης αγωνιστικής της Euroleague

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 16/4 στις 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 16/4 στις 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 16/4 στις 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 16/4 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 16/4 στις 21:45

Dubai BC – Βαλένθια 17/4 στις 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 17/4 στις 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/4 στις 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 17/4 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 17/4 στις 21:30