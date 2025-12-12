Τζέισον Κόλινς: Συγκλονίζει ο πρώην NBAer που διαγνώστηκε με καρκίνο στον εγκέφαλο – “Έχω 11-14 μήνες ζωής”

Ο πρώην παίκτης του NBA Τζέισον Κόλινς με καριέρα σε Μπρούκλιν και Ατλάντα, μεταξύ άλλων, διαγνώστηκε με προχωρημένο καρκίνο στον εγκέφαλο καθώς πάσχει από γλοιοβλάστωμα τέταρτου σταδίου και υπογραμμίζει ότι δεν έχει πάνω από 14 μήνες ζωής.

Ο πρώην παίκτης των Νετς βίωσε τα πρώτα συμπτώματα πριν λίγους μήνες και η κατάσταση επιδεινώθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Μετά από αξονική τομογραφία, διαπιστώθηκε ότι η μορφή του όγκου του Κόλινς στον εγκέφαλο δεν μπορεί να χειρουργηθεί χωρίς τον κίνδυνο μόνιμων βλαβών με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι έχει 11 με 14 μήνες ζωής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επειδή ο όγκος μου είναι μη χειρουργήσιμος, η τυπική θεραπεία, η ακτινοβολία και η κροταφογναθική άρθρωση, δίνουν μια μέση πρόγνωση 11 έως 14 μηνών. Αν αυτός είναι ο χρόνος που μου απομένει, θα ήθελα να δοκιμάσω μια θεραπεία που θα μπορούσε μια μέρα να γίνει το νέο πρότυπο για όλους», είπε.

Παρά το γεγονός ότι στην καριέρα του υπήρξε κυρίως ρολίστας, έχοντας περιορισμένο ρόλο κυριώς προς το τέλος της καριέρας του, ο παλαίμαχος σέντερ αποτελεί σημαντικό πρόσωπο για το NBA ως τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο αθλητή της λίγκας. Επιλέχθηκε στο draft το 2001 ως η 18η επιλογή και πέρασε 13 σεζόν στο NBA.

Φόρεσε τη φανέλα των Νετς για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπου και ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2014.