«Τρέλα» από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για την επετειακή φανέλα των 100 χρόνων – Ουρές έξκω από την Τούμπα (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Τρέλα επικρατεί στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκειμένου να προμηθευτούν την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου.

Συγκεκριμένα, οι φανέλες κυκλοφορούν από σήμερα το μεσημέρι στις 16:00, με τους φίλους της ομάδας να δημιουργούν ουρές έξω από την μπουτίκ στην Τούμπα για να την προμηθευτούν.

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

