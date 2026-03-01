«Τρέλα» από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για την επετειακή φανέλα των 100 χρόνων – Ουρές έξκω από την Τούμπα (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Οι εικόνες από το σημείο
Τρέλα επικρατεί στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκειμένου να προμηθευτούν την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου.
Συγκεκριμένα, οι φανέλες κυκλοφορούν από σήμερα το μεσημέρι στις 16:00, με τους φίλους της ομάδας να δημιουργούν ουρές έξω από την μπουτίκ στην Τούμπα για να την προμηθευτούν.
Δείτε φωτογραφίες
