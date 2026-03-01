Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Ψήφισε Εδώ
«Τρέλα» από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για την επετειακή φανέλα των 100 χρόνων – Ουρές έξκω από την Τούμπα (Βίντεο – Φωτογραφίες)

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Τρέλα επικρατεί στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ προκειμένου να προμηθευτούν την επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια ιστορίας του Συλλόγου.

Συγκεκριμένα, οι φανέλες κυκλοφορούν από σήμερα το μεσημέρι στις 16:00, με τους φίλους της ομάδας να δημιουργούν ουρές έξω από την μπουτίκ στην Τούμπα για να την προμηθευτούν.

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
