Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί με κάθε επισημότητα ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, όπως ανακοινώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 11/6.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του στην Ζαλγκίρις Κάουνας.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ, Νάιτζελ Γουϊλιαμς-Γκος και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του.

❤️🤍 Thank you @NigelWG5 for everything you’ve brought to the team!



Wishing you all the best in your next career steps and lots of happiness with your lovely family.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/2x4kjf55z9