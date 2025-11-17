Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη – Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πυλαία
Οι καπνοί είναι ορατοί και στην περιφερειακή οδό
Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 9 το πρωί σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο έχουν μεταβεί πυροσβεστικές δυνάμεις, με τέσσερα οχήματα με 15 πυροσβέστες. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για άτομα εντός του διαμερίσματος.
Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά είναι ορατοί και από την περιφερειακή οδό.
