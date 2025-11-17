Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη – Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πυλαία

Οι καπνοί είναι ορατοί και στην περιφερειακή οδό

Συναγερμός στην Θεσσαλονίκη – Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Πυλαία
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 9 το πρωί σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έχουν μεταβεί πυροσβεστικές δυνάμεις, με τέσσερα οχήματα με 15 πυροσβέστες. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για άτομα εντός του διαμερίσματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πυκνοί καπνοί από τη φωτιά είναι ορατοί και από την περιφερειακή οδό.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ