Φωτιά και καταιγίδες στην Καλιφόρνια: Χιλιάδες στρέμματα καμένα και κίνδυνος πλημμυρών

Μια πυρκαγιά που κινείται με μεγάλη ταχύτητα μαίνεται σε χιλιάδες στρέμματα, σε χορτολιβαδική έκταση της Καλιφόρνιας κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, ενώ την ίδια στιγμή το Λος Άντζελες πλήττεται από αλλεπάλληλες καταιγίδες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου.

Η νέα πυρκαγιά, που ονομάστηκε Pack Fire, ξεκίνησε την Πέμπτη σε θαμνώδεις εκτάσεις στην κομητεία Μόνο περίπου 240 χλμ. νοτιοανατολικά του Σακραμέντο, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια ή Cal Fire.

Έχοντας κάψει περίπου 3.400 στρέμματα, η φωτιά κατέστρεψε επίσης 15 κτίρια και ανάγκασε 1.400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με το Cal Fire. Οι περισσότεροι πάντως έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους. A powerful storm is pummeling millions of people with rain and high winds in California, helping to fuel the fast-growing Pack Fire near Mammoth Mountain Ski Resort in Northern California. The fire has damaged more than a dozen buildings so far.



The rain could help control the… pic.twitter.com/0x0G8S4hqf— CBS Mornings (@CBSMornings) November 14, 2025

Η φωτιά, που έχει περιοριστεί μόνο κατά 5%, απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Μάμοθ Λέικς, όπου οι ντόπιοι ετοιμάζονται για την έναρξη της χειμερινής σεζόν.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχές που κατεβαίνουν προς τα νότια από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο μπορεί να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της. The Pack Fire in Mono County, California, sent plumes of smoke billowing into the sky as it burned over 3,400 acres of land and at least 15 structures on Thursday. pic.twitter.com/4TN9NiFrjT— AccuWeather (@accuweather) November 14, 2025

Η καταιγίδα αυτή, που έπληξε σήμερα την περιοχή του Λος Άντζελες, αναμένεται να συνδυαστεί με ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται ανατολικά από τον Ειρηνικό, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, είπε η Χέδερ Ζερ, μετεωρολόγος στην AccuWeather, μια ιδιωτική εταιρεία προβλέψεων. Προειδοποίησε μάλιστα ότι το Σάββατο στη νότια Καλιφόρνια θα σημειωθούν σφοδρές βροχοπτώσεις.

CAUTION ⚠️: Sections of Topanga Canyon Boulevard in Malibu, California are closed ahead of an atmospheric river that will continue to bring heavy rain to Southern California through Saturday night, as a widespread level 3/4 flood risk has millions in the Los Angeles area on alert pic.twitter.com/ogJ8YlhpnL— FOX Weather (@foxweather) November 14, 2025

Η συνεχής βροχή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει κατολισθήσεις λάσπης στις περιοχές που κάηκαν τον Ιανουάριο, όταν περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερα από 16.000 σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.