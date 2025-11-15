Super League 2: Πάτησαν κορυφή Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας – Πέρασε από το Μαρκόπουλο η Καλαμάτα

Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας έκαναν το… καθήκον τους στα σημερινά παιχνίδια για την 10η αγωνιστική της Super League 2 και συγκατοικούν στην κορυφή της βαθμολογίας του Α΄ ομίλου, σε αναμονή της αυριανής (16/11) αναμέτρησης του Αστέρα Τρίπολης Β΄ με τον Ηρακλή.

Η Νίκη Βόλου πέρασε πολύ ευκολότερα του αναμενομένου από τη Θεσσαλονίκη, καθώς συνέτριψε 6-1 τον ΠΑΟΚ Β΄ με σκόρερ τους Λώλη (3΄), Λουκίνα (15΄), Βουτσά (25΄), Γιακουμάκη (67΄), Τσέλιο (73΄) και Βέλλιο (76΄). Ο Καλαϊτσίδης πέτυχε στο 81΄ το γκολ της τιμής για τους «ασπρόμαυρους», που παρατάχθηκαν με πολλές ελλείψεις.

Με τους τρεις βαθμούς έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία με γκολ του Στίκα στο 18΄ νίκησε 1-0 τον Μακεδονικό και παραμένει δυναμικά στην «κούρσα» της ανόδου. Στη μάχη της παραμονής, ο Νέστος Χρυσούπολης με σκόρερ τον Γλυνό (66΄) πήρε πολύτιμο «τρίποντο» επί του ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες», αφήνοντας την ομάδα της Ηπείρου στην τελευταία θέση της κατάταξης.

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Η Καλαμάτα πέρασε νικηφόρα με 3-2 από το Μαρκόπουλο και διατηρείται στην κορυφή του Β΄ ομίλου της Super League 2, αυξάνοντας μάλιστα σε πέντε βαθμούς τη διαφορά της από τον δεύτερο Πανιώνιο (το ματς του οποίου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Β΄ αναβλήθηκε). Απέναντι στην -αήττητη μέχρι σήμερα στην έδρα της- Μαρκό, η «μαύρη θύελλα» βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 7ο λεπτό, από γκολ του Ριτσοτάκη, αλλά αντέδρασε με τους Κωτσόπουλο (38΄), Τσέλιο (48΄) και Βαφέα (61΄). Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 65΄ με τον Καλλέργη, αλλά η πελοποννησιακή ομάδα κράτησε το προβάδισμα και πανηγύρισε τη νίκη.