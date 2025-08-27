Στου Ρέντη ο αγιασμός του Ολυμπιακού – Παρών ο Βαγγέλης Μαρινάκης (Εικόνες)

Τον καθιερωμένο του αγιασμό στις εγκαταστάσεις του Ρέντη πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, ενόψει της νέας σεζόν. Ο αγιασμός τελέστηκε με παρουσία του διοικητικού ηγέτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βρέθηκε κοντά στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, την Τετάρτη (27/08) στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στου Ρέντη, έγινε ο αγιασμός του συλλόγου, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να δίνει το σύνθημα για τη νέα σεζόν, ενώ μίλησε και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον οποίο έχουν εξαιρετικές σχέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Εξαιρετικό ήταν το κλίμα, ενώ ο Ολυμπιακός στοχεύει σε μία ακόμη σεζόν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και την καλή πορεία στο Champions League, στο οποίο επέστρεψε μετά τις συνεχόμενες επιτυχίες του στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI