Στου Ρέντη ο αγιασμός του Ολυμπιακού – Παρών ο Βαγγέλης Μαρινάκης (Εικόνες)
Οι στόχοι της ομάδας με την καινούργια σεζόν
Τον καθιερωμένο του αγιασμό στις εγκαταστάσεις του Ρέντη πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, ενόψει της νέας σεζόν. Ο αγιασμός τελέστηκε με παρουσία του διοικητικού ηγέτη της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος βρέθηκε κοντά στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.
Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, την Τετάρτη (27/08) στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στου Ρέντη, έγινε ο αγιασμός του συλλόγου, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να δίνει το σύνθημα για τη νέα σεζόν, ενώ μίλησε και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με τον οποίο έχουν εξαιρετικές σχέσεις.
Εξαιρετικό ήταν το κλίμα, ενώ ο Ολυμπιακός στοχεύει σε μία ακόμη σεζόν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και την καλή πορεία στο Champions League, στο οποίο επέστρεψε μετά τις συνεχόμενες επιτυχίες του στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.
Σημειώνεται ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, την Πέμπτη (28/08) θα βρεθεί στην κλήρωση της League Phase του Champions League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα μάθει τους αντιπάλους του για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.
