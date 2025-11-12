Πιρόλα: «Να κερδίσω κι άλλα τρόπαια με την ομάδα»

Ο Λορέντσο Πιρόλα «έδεσε» το μέλλον του με τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2028, μέσα από ένα απόλυτα αναβαθμισμένο «deal» κι ως προς τις αποδοχές του, οι οποίες θα φτάνουν πλέον το 1 εκατ. ευρώ σε ετήσια.

Ο ίδιος στις πρώτες δηλώσεις του μετά το νέο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό εμφανίστηκε απόλυτα χαρούμενος που θα παραμείνει για χρόνια στους «ερυθρόλευκους» ενώ τόνισε πως θέλει να κερδίσει κι άλλα τρόπαια με τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λορένσο Πιρόλα:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος, είναι μία μεγάλη ικανοποίηση για μένα. Ήρθα εδώ πριν από 1,5 χρόνο με μεγάλους στόχους. Μπορώ να πω ότι σε αυτό το διάστημα είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό κι ελπίζω να κερδίσω ακόμα πολλά τρόπαια, όπως συνέβη πέρσι.

Προσπαθώ να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, σε κάθε ματς που έχω αγωνιστεί. Είμαι ποδοσφαιριστής που δίνω πάντα το 100% στο γήπεδο και χαίρομαι που οι οπαδοί το εκτιμούν. Με κάνουν όχι μόνο να το νιώθω, αλλά και να το βλέπω κάθε μέρα. Είμαι ευτυχισμένος γι’ αυτό. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα για τον Ολυμπιακό.

Η προηγούμενη χρονιά πήγε πολύ καλά. Παίξαμε στο Europa League, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο και φέτος παίζουμε στο Champions League. Είμαστε μία μεγάλη οικογένεια. Αυτό το βλέπεις εντός κι εκτός γηπέδου, με τους οπαδούς μας. Μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα και μας βοηθούν πολύ».