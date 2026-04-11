Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης σε ηλικία 59 ετών – Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 59 ετών ο θρυλικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, Στέφανος Μπορμπόκης, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και το Μεγάλο Σάββατο (11/4) έφυγε από τη ζωή.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης, όπως και ο αδελφός του, Βασίλης, έκανε σπουδαία καριέρα στο ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος σε μεγάλες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής ενώ ήταν και 29 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα.

Με τον ΠΑΟΚ έφτιαξε το όνομά του, καθώς αγωνίστηκε για 8 χρόνια, καταγράφοντας 214 συμμετοχές ενώ πέτυχε και 32 γκολ.

Αγωνιζόταν στη θέση του επιθετικού και είναι ένας από τους πιο φαντεζί και περίτεχνους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε ποτέ η Βόρεια Ελλάδα.