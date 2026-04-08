Μούρθια – ΠΑΟΚ 89-85: Ανώδυνη ήττα και πρόκριση ξανά στους τελικούς του FIBA Europe Cup

Ο ΠΑΟΚ αν και ηττήθηκε με 89-85 από την Μούρθια εκτός έδρας προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους τελικούς του FIBA Europe Cup όπου και πάλι θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης κράτησε το +6 (79-73) που είχε νικήσει στον πρώτο αγώνα στο PAOK Sports Arena και πλέον θα επιδιώξει την «εκδίκηση» από τους Ισπανούς, καθώς είχε ηττηθεί στους περσινούς τελικούς της ίδιας διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ θα έχει το Game 1 στην έδρα του, στο Παλατάκι, στις 22 Απριλίου. Το Game 2 θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα, στις 29 Απριλίου, στην Bilbao Arena.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-19, 47-40, 63-60, 89-85