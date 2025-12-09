Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ – Πέθανε ο Κίμων Γκιουλιστάνης

Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ καθώς πέθανε την Τρίτη 9/12 ο Κίμων Γκιουλιστάνης όπως έγινε γνωστό.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ πέθανε το πρωί της Τρίτης 9/12 από ανακοπή καρδιάς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΚΑΝΑ

Έχει μείνει άναυδο το ελληνικό μπάσκετ από την τραγική είδηση της απώλειας του επί τρία χρόνια προέδρου της ΕΣΚΑΝΑ (2021 -2024) Κίμωνα Γκιουλιστάνη . Ενός νέου ανθρώπου που έφυγε νωρίς το πρωί από ανακοπή καρδιάς.

Δεν υπάρχουν λόγια και όλη η ΕΣΚΑΝΑ είναι συγκλονισμένη ενώ το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και θα κρατήσει στη μνήμη του ενός λεπτού σιγή σε όλα τα πρωταθλήματα ανεξαρτήτου ηλικιακής κατηγορίας από σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Υπήρξε ερασιτέχνης αθλητής καλαθοσφαίρισης για 24 χρόνια σε επτά διαφορετικές ομάδες της ΕΣΚΑ-ΕΣΚΑΝΑ, ξεκινώντας από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού. Αγωνίστηκε επίσης σε Προφήτη Ηλία, Αετό Καλλιθέας, Κυρίαρχους Παλαιάς Κοκκινιάς, Πειραϊκό, Ερμή Πειραιά, Θεμιστοκλή Πειραιά και Απόλλωνα Πειραιά-Μοσχάτου. Ήταν δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, νομικός σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και διατηρούσε δικηγορικό γραφείο στον Πειραιά από το 2002.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.