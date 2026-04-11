Στέφανος Μπορμπόκης: Οι ανακοινώσεις από ΠΑΟΚ και Ηρακλή για τον θάνατό του

Βαρύ πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή προκάλεσε ο θάνατος του Στέφανου Μπορμπόκη, σε ηλικία 59 ετών.

Η ανακοίνωση των Βετεράνων του ΠΑΟΚ:

«Με βαθιά οδύνη και θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συμπαίκτη και φίλο, Στέφανο Μπορμπόκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό… Ο Στέφανος υπήρξε ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και άνθρωπος, που τίμησε τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, το πάθος και την αγωνιστικότητά του.

Σήμερα δεν χάσαμε απλά έναν σπουδαίο συμπαίκτη. Χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, που έδωσε ψυχή στους κοινούς μας αγώνες, έναν φίλο, έναν αδερφό μέσα στα γήπεδα και στη ζωή.

Οι μνήμες και το χαμόγελό του θα μας συνοδεύουν για πάντα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Στέφανε… Η εξώδιος ακολουθία θα γίνει τη Δευτέρα του Πάσχα 13/4 στις 11πμ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών».

Ο θάνατός του Στέφανου Μπορμπόκη προκάλεσε θλίψη και στον Ηρακλή, που φόρεσε και τη φανέλα του κατά το παρελθόν.

Η Κυανόλευκη ΠΑΕ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση με την οποία αναφέρει:

“Η ΠΑΕ Ηρακλής εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη.

Ο Στέφανος τίμησε με σεβασμό και αξιοπρέπεια τη φανέλα του Ηρακλή μας, υπηρετώντας τον Σύλλογο με ήθος και επαγγελματισμό και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.

Καλό ταξίδι”.